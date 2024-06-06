Hayvan severlerden sokak hayvanları için yardım kampanyası - Son Dakika
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Hayvan severlerden sokak hayvanları için yardım kampanyası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenlendi. Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri, Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ve Bir Damla Yaşam Derneği üyeleri tarafından Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin yanı sıra hayvan mamaları da satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyası standına getirilen köpekler ise çocukların gözdesi oldu. Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alınacağı yardım kampanyası etkinliği bir gün sürdü. Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alacaklarını söyleyen Veteriner Hekim Ömer Atış, 'Bugün Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledik. Düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında toplanan gelirlerle sokak hayvanlarına mama alıp gönüllülerimizle dağıtacağız. Bu etkinliğimizde emeği geçen STK'larımıza, bireysel gönüllülerimize ve bu anlamda bizlere katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

06.06.2024 14:23
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Hayvan severlerden sokak hayvanları için yardım kampanyası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenlendi.

Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri, Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ve Bir Damla Yaşam Derneği üyeleri tarafından Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin yanı sıra hayvan mamaları da satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyası standına getirilen köpekler ise çocukların gözdesi oldu. Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alınacağı yardım kampanyası etkinliği bir gün sürdü.

Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alacaklarını söyleyen Veteriner Hekim Ömer Atış, "Bugün Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledik. Düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında toplanan gelirlerle sokak hayvanlarına mama alıp gönüllülerimizle dağıtacağız. Bu etkinliğimizde emeği geçen STK'larımıza, bireysel gönüllülerimize ve bu anlamda bizlere katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hayvan severlerden sokak hayvanları için yardım kampanyası - Son Dakika

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