Her gün dükkanına gelen köpeği besleyen esnaf yüzleri gülümsetti

Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.