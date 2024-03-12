Hırka-i Şerif Cuma günü ziyarete açılıyor
İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 15 Mart Cuma günü saat 10.00'da ziyarete açılacak.
Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 15 Mart Cuma günü saat 10.00'da ziyarete açılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü olan 15 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak. 5 Nisan 2024 Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'a kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.
Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılacak. Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecekler.
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