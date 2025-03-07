Hırka-i Şerif, Ramazan Ayında Ziyarete Açıldı

Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete hazırlandı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Veysel Karani Hazretlerinin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Öte yandan, Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenen kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, Hırka-i Şerif Camii'ni hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Kadir Gecesi'nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret devam edecek. Hırka-i Şerif ziyareti arife günü ikindi namazı sonrasında dualarla sona erecek.

"Biz burada Peygamber Efendimizin misafirlerinin kölesiyiz"

Vakıflar Bölge Müdürü personeli Ergün Kılıç, "30 yıl Hırka-i Şerif Muhafız aileyle beraber hizmet etmeye çalıştık. Ben Vakıflar Bölge Müdürlüğünü temsilen geldim. 30 yılımızı çok şükür tamamladık. Allah nice 30 yıllar nasip etsin. Kamudaki görevlilerin sorumluluğu ağır oluyor. Hırka-i Şerif'ten emeklilik, emre vaki olunca geçer. Layık olmaya gayret ediyoruz, layık olmaya devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Biz burada Peygamber Efendimizin misafirlerinin kölesiyiz. Ayrılınca biter" dedi.

"Hırka-i Şerif açıldı, geldik mutluyuz"

Ziyarete gelen vatandaş Fatih Demirci, "Hırka-i Şerif açıldı, geldik mutluyuz. Sizde sırayı görüyorsunuz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Yüce Rabbim bugünleri üzerimizden eksik etmesin"

Yaşadığı mutluluğu anlatan vatandaş, "Bütün Müslüman kardeşlerim bugün Peygamber Efendimiz'in Hırka-i Şerif'inin açılışı yapıldı. Hepimiz burada kuyruğa girmiş, ziyarete gireceğiz. Yüce Rabbim bugünleri üzerimizden eksik etmesin. Bugünleri mutlu ve canlı yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.