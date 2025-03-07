Hırka-i Şerif, Ramazan Ayında Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hırka-i Şerif, Ramazan Ayında Ziyarete Açıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan kutsal emanet, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

07.03.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete hazırlandı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Veysel Karani Hazretlerinin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Öte yandan, Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenen kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, Hırka-i Şerif Camii'ni hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Kadir Gecesi'nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret devam edecek. Hırka-i Şerif ziyareti arife günü ikindi namazı sonrasında dualarla sona erecek.

"Biz burada Peygamber Efendimizin misafirlerinin kölesiyiz"

Vakıflar Bölge Müdürü personeli Ergün Kılıç, "30 yıl Hırka-i Şerif Muhafız aileyle beraber hizmet etmeye çalıştık. Ben Vakıflar Bölge Müdürlüğünü temsilen geldim. 30 yılımızı çok şükür tamamladık. Allah nice 30 yıllar nasip etsin. Kamudaki görevlilerin sorumluluğu ağır oluyor. Hırka-i Şerif'ten emeklilik, emre vaki olunca geçer. Layık olmaya gayret ediyoruz, layık olmaya devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Biz burada Peygamber Efendimizin misafirlerinin kölesiyiz. Ayrılınca biter" dedi.

"Hırka-i Şerif açıldı, geldik mutluyuz"

Ziyarete gelen vatandaş Fatih Demirci, "Hırka-i Şerif açıldı, geldik mutluyuz. Sizde sırayı görüyorsunuz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Yüce Rabbim bugünleri üzerimizden eksik etmesin"

Yaşadığı mutluluğu anlatan vatandaş, "Bütün Müslüman kardeşlerim bugün Peygamber Efendimiz'in Hırka-i Şerif'inin açılışı yapıldı. Hepimiz burada kuyruğa girmiş, ziyarete gireceğiz. Yüce Rabbim bugünleri üzerimizden eksik etmesin. Bugünleri mutlu ve canlı yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Genel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Hırka-i Şerif, Ramazan Ayında Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Hırka-i Şerif, Ramazan Ayında Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.