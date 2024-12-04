Hüsniye ve Mehmet Gönül'ün 44 Yılı - Son Dakika
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Genel

Hüsniye ve Mehmet Gönül'ün 44 Yılı

Antalya'da 44 yıldır hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Gönül çifti, gençlere örnek oluyor.

04.12.2024 20:30
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Geçimlerini 44 yıldır kent merkezindeki yeşil alanlarda koyunlarını otlatarak kazanıyorlar

Yaşlı çiftin 44 yıllık azmi, gençlere örnek oluyor

Hüsniye ve Mehmet Gönül:

"Hırsızlık ayıp, iş yapmak değil"

ANTALYA - Antalya şehir merkezinde 44 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve yaşları 74'e dayanan Hüsniye ve Mehmet Gönül çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen azimle işlerini sürdürüyor. Hayvancılığı hem geçim kaynağı hem yaşam tarzı olarak gören çift, gençlere bu mesleği tavsiye ediyor. Çalışmanın önemini vurgulayan ve hayvancılığın küçümsenmemesini isteyen Hüsniye Gönül, "Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değildir. Kendi malını güdüyorsan kimse sana çoban demez. Bu işin emeğiyle ekmek kazanıyorum. Gençler bunu bilmiyor, koyunları sat diyorlar. Bana ekmeği kim getirecek?" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 44 senedir hayvancılık yapan Hüsniye -Mehmet Gönül çifti, küçükbaş hayvanlarını kent merkezindeki otluk alanda gütmeye devam ediyor. Yemlerdeki fiyat artışının etkisiyle hayvanlarını her gün sınırlı yeşil alanda otlatan çift, yaş almanın da etkisiyle çeşitli hastalıkların boy göstermesine rağmen işlerinden vazgeçmiyor.

"43 küçükbaş hayvanımız var"

Çiftçilik yaparak çalışmaya başladığını anlatan Mehmet Gönül, 1980'den sonra yapacak başka bir işleri kalmayınca hayvancılığa yöneldiklerini açıkladı. Gönül, "Önce çiftçilik yapıyorduk, sonra hayvancılığa döndük. Mecburuz. Başka yapacak bir şey olmayınca bu işe devam ettik. Şu anda 43 küçükbaş hayvanımız var, besleyip kurbanda satıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Yükselen yem fiyatları zorluyor"

Gönül çiftinin en büyük sorunlarından biri ise yeşil alanların azalması nedeniyle yeme bağımlı olmak. Bir gün otlatmaya gidemediklerinde yem maliyetinin günlük 700 TL'yi bulduğunu söyleyenHüsniye Gönül, "Eskiden yem daha ucuzdu, ayrıca yeşil alan çoktu. Şimdi Antalya'nın çoğu yapılaşmış durumda" dedi.

"Kendimize almıyoruz onlara alıyoruz"

Hüsniye Gönül ise kazançlarını kendileri için harcamayıp hayvanlara yem aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yemlemesek besili olmazlar, kendimize almıyoruz onlara alıyoruz. Yem alıyoruz, bitiyor, bir daha veresiye alıyoruz, idare ediyorlar. Yem de pahalı, bir çuval küspe 600 TL. Hayvanları yemlemek için borçlanıyoruz. Başa gelen çekilir. Bu işi yapan gençler şevkle ve saygıyla çalışmalı".

"Hayvanı iyi beslersen güzel kazanırsın"

Hayvanların iyi beslenmesi ve bakımı konusunda dikkatli olduklarını ifade eden Mehmet Gönül, kaliteli bakımın kurbanda daha iyi gelir sağladığını söyledi. Gönül, "Hayvanı iyi beslersen, güzel fiyatlara satarsın. Kendi evimizin önünde kesim yapıyoruz. Gençler bu işi devam ettirirse çok güzel olur ama yer sıkıntısı büyük" dedi.

Ekip çalışması ve azim

İşlerini birlikte yürüten ve 48 yıldır evli olan Gönül çifti, birçok rahatsızlığa rağmen hayvanları her gün beraber otlatıyor. Mehmet Gönül, "İşi beraber yapıyoruz. Birbirimize her zaman yardımcı oluyoruz. Allah mutluluk versin, yapabildiğimiz kadar devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken, Hüsniye Gönül ise "Başa gelen çekilir değil mi? Bu deveyi ya güdeceksin ya gideceksin. Anam bak, bu gençler vardığı yerde yuva kuracaksa dili olmayacak. Dili olmayacak, şevki olacak. Büyüğüne de saygılı olacak. Benim istediğim o" şeklinde konuştu.

"Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değil"

Hüsniye -Mehmet Gönül çifti, gençlere hayvancılığa yönelmeleri ve işi benimsemeleri çağrısında bulundu. Hüsniye Gönül, hayvancılığın özveri gerektirdiğini ancak bir o kadar da onurlu bir meslek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Biz sabah erkenden kalkarız, hayvanlara yem verip öğleden sonra otlatmaya götürürüz. Sabah yemlemezsek hayvanlar durmaz. Besili olmaları için tüm emeğimizi harcıyoruz. Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değildir. Kendi malını güdüyorsan kimse sana çoban demez. Bu işin emeğiyle ekmek kazanıyorum. Gençler bunu bilmiyor, koyunları sat diyorlar. Bana ekmeği kim getirecek? Onu bilen yok" dedi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Ekonomi, Antalya, 3-sayfa, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Hüsniye ve Mehmet Gönül'ün 44 Yılı - Son Dakika

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