İBB'nin hizmete açtığı metro rezaleti: Tavanından lağım suyu akan metroda asansörler çalışmıyor
İSTANBUL - 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım sularının akıyor. İçerisinde tozdan nefes almak neredeyse imkansız olan metroda hiçbir asansörün de çalışmadığı görüldü.
5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiği felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu. İçeride Metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor. Metro İstasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku sizi karşılıyor. Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı. Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü.
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