İBB Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatma Eylemi Gerçekleştirdi

İBB'den alacaklarını tahsil edemeyen özel halk otobüsleri kontak kapama eylemi gerçekleştirdi

İSTANBUL - İstanbul'da toplu taşımada önemli bir yükü üstlenen özel halk otobüsleri, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile kontak kapama eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan eylem nedeni ile birçok hatta otobüsler çalışmadı, duraklarda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da toplu taşımanın bel kemiğini oluşturan özel halk otobüsleri, belediyeden alamadıkları ödemeleri gerekçe göstererek kontak kapatma kararı aldı. Sabah saatleri itibari ile birçok özel halk otobüsünün sefere çıkmadığı görüldü. Eylem kapsamında çok sayıda otobüs garajlardan çıkmazken, sabah işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar duraklarda uzun süre otobüs bekledi. Duraklarda bekleyen vatandaşlar mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Alternatif ulaşım araçlarına yönelen vatandaşlar, metro ve metrobüs istasyonlarında da yoğunluk oluşturdu.

Durakta bekleyen yolculardan Tuncay Çoban, "Öğlen namazına cenazemiz var. Ek sefer koysalar ne olur? Halkı düşünmek lazım" dedi.