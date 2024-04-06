İliç'te toprak altında kalan işçinin eşi feryat etti

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İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşinden yürek yakan feryat: "Uğur ben geldim buradayım"

ERZİNCAN - Erzincan İliç'te toprak altında kalan ve 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryadıyla yürekleri yaktı. Morgdan çıkarılıp cenaze aracına konulan eşinin naaşına son kez sarılmak isteyen acılı eş, "Uğur ben geldim buradayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cesedine 53 gün sonra ulaşıldı. Yıldız'ın naaşı Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Erzincan'da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Morg önünde gözyaşları adeta sel olup aktı. 1,5 yıl önce Uğur Yıldız ile dünya evine giren Gamze Yıldız, "Uğur ben geldim buradayım" diyerek feryat etti.

Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, kardeşleri Alev, Duygu ve babası Ali Ekber Yıldız gözyaşlarına boğularak ayakta durmakta güçlük çektiler. Acılı aileyi, psikososyal destek ekipleri teskin etmeye çalıştı. Morgdan alınarak cenaze aracına konulan Uğur Yıldız'ın naaşı Geçit Mahallesindeki evine götürüldü ve burada helallik alındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne doğru yola çıkarıldı. Avcıçayırı köyünde Cem evinde kılınacak namazın ardından Uğur Yıldız son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ta Erzincan'a gelerek Avcıçayırı köyündeki cenazeye katılmak üzere Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte yola çıktı.