İlker Gönen\'in Cenaze Töreni

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"Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen için Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenleniyor.

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.