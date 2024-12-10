İmamoğlu'ndan Esnafa Ceza: Plaza Hayali Suya Düştü - Son Dakika
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Genel

İmamoğlu'ndan Esnafa Ceza: Plaza Hayali Suya Düştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 12 katlı plaza yapma hayalleri suya düşen esnafın girişini bariyerlerle kapatarak ceza verdi. Esnaf, duruma tepki göstererek sokağın açılmasını talep etti.

10.12.2024 22:20
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Plaza hayalini suya düşüren esnafa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ceza

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 12 katlı plaza yapma hayallerini suya düşüren esnafa girişini bariyerler ile kapatarak ceza verdi. Sokağın insanların geçişine yer verilmeyecek şekilde kapatılmasına ise esnaf tepki gösterdi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Batı Trakya Bulvarı üzerinde bulunan Balıkçılar çarşısı esnafı ilginç bir cezalandırma ile karşı karşıya kaldı. İddiaya göre 8 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun plaza yapma hayallerini bozan esnafın girişini ve Çayırbaşı sokağın tamamını bariyerler ile kapattı. Balıkçılar çarşısına gelen ürünleri almak isteyen esnaf adeta cambazlık yaparak bariyerlerin üzerinden atlıyor. Balıkları depoya koyduktan sonra ise müşterilere vermek için aynı yoldan geçmek zorunda kalan esnaf duruma tepki gösterdi. Esnaf Çayırbaşı sokağının açılmasını ve vatandaşların kolay hizmet almasını istiyor. Havadan çekilen görüntülerde ise esnafın önünün yürünmeyecek kadar dar bir şekilde kapatıldığı görülüyor. Çalışanlar ise depodan balıkları zorluk içerisinde alıp vatandaşlara ulaştırıyor.

"Balık satıp halka hizmet edeceğimize bize cambazlık yaptırıyor"

Balıkçılar Çarşısı Esnafından Kenan Balcı, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hırsı zulme dönüşmüştür. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'na halk gelemesin diye sokağımızı iptal ediyor. Parkı çevirdiğini söylüyor ancak park ile beraber Çayırbaşı sokağımızı da iptal ettik diyor. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Sabahleyin balık geliyor, merdivenler ve sandalyelerin yardımı ile elden ele balıkları yerleştiriyoruz. Daha sonra müşteri geldiği zaman tekrar aynı işleme başlıyoruz. Balık satıp halka hizmet edeceğimize bize cambazlık yaptırıyor. 8 yıl önce yan tarafımızda bulunan binanın aynısını park alanına dikecekti biz Ekrem İmamoğlu'nun rantına engel olduk diye halkımıza ve balıkçılar çarşısına etmediği zulüm kalmıyor. Bizim hakkımız olan sokağımızı açın" dedi.

(AFS-SB-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İmamoğlu'ndan Esnafa Ceza: Plaza Hayali Suya Düştü - Son Dakika

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