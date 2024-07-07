İnsanlarda merak uyandıran 'insan yüzlü örümceği' kavanozda besliyor - Son Dakika
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İnsanlarda merak uyandıran 'insan yüzlü örümceği' kavanozda besliyor

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Hatay'da haşere ilaçlama uzmanı Mehmet Şirin, toplum içinde 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen ve merak uyandıran köşeli yengeç örümceğini kavanozda beslemeye başladı. Şirin, örümceğin zararsız olduğunu ve böcekleri yiyerek neslini devam ettirdiğini belirtti.

07.07.2024 09:18
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İnsanlarda merak uyandıran 'insan yüzlü örümceği' kavanozda besliyor

HATAY - Hatay'da haşere ilaçlama uzmanı Mehmet Şirin, toplum içinde 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen ve merak uyandıran köşeli yengeç örümceğini kavanozda beslemeye başladı.

Antakya ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Mehmet Şirin, Serinyol Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görünümüyle dikkat çeken bir örümceğe rastladı. İnternet üzerinden yaptığı araştırmada bu örümceğin toplumda 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen köşeli yengeç örümceği olduğu fark eden Şirin, hayvanı kavanozun içerisine koyarak böceklerle beslemeye başladı. Görünümüyle dikkat çeken örümcek, Şirin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine vatandaşlarda merak uyandırdı.

"Alana ilk baktığımda hiç fark edemedim ama incelediğimde bembeyaz örümcek olduğunu gördüm"

Örümceğin görünüşü itibarıyla dikkat çektiğini belirten Mehmet Şirin, "İnsan yüzlü örümcek diyorlar. Ben de araştırdım ve insanlara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Arı ve sinek şeklindeki böcekleri yiyip neslini devam ettirdiğini gördüm. Örümcek tamamen insan yüzlü bir şekilde, tıpkı bizim yüzümüzün yansıması diyebilirim. Yakından çekildiğinde o dikkatimi çekti. Haşere ilaçlama işi yapıyoruz. İlaçlama yapmadan önce bir alan incelemesi yapıyoruz. Alana ilk baktığımda hiç fark edemedim ama daha sonra yakından incelediğimde bembeyaz örümcek olduğunu gördüm. Kendini iyi kamufle etmişti. Ben yıllardır bu işi yapmama rağmen uzun süre sonra çok farklı örümcek gördüm. Örümcek dikkatimi çekti. Kavanoza koydum ve araştırıyordum. Araştırdığımda çok güzel özellikleri var" dedi.

"Hatay ikliminde daha önce görmediğim türden örümcekti"

Örümceği kavanoz içerisinde beslemeye başladığını ifade eden Mehmet Şirin, "Bulduğum zaman kısa bir video çekmiştim. Pazar günü yine haşere ilaçlamaya giderken bu türleri görünce şaşırıyoruz. Hatay ikliminde daha önce görmediğim türden örümcekti. Örümceğin zararsız olduğunu da gördüm. Zehirli ama insanları etkilemediğini araştırdım ve buldum. Örümcek deyince korkuyorsun ama yakından bakıp gördüğüm zaman daha çok insana bir heyecan veriyor. Birkaç tane sinek koyduk ve onları yedi. Sivrisinekler vardı ve onları da yedi. Şu an bir tane var. Henüz acıkmadığı için yemedi. Toplamda 5 sinek yedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İnsanlarda merak uyandıran 'insan yüzlü örümceği' kavanozda besliyor - Son Dakika

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