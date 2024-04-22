İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika
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Genel

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi hastaneden alındı. 94 yaşında vefat eden Hasan Kılıç'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Cenaze, yakınları ve sevenleri tarafından saat 21.40 sıralarında hastaneden alındı. Hasan Efendi'nin cenazesinin ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınarak Sakızağacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

22.04.2024 23:26
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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı.

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Kılıç'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Hasan Kılıç'ın cenazesi saat 21.40 sıralarında yakınları ve sevenleri tarafından hastaneden alındı.

Hasan Efendi cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınıp Sakızağacı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hasan Kılıç, Genel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika

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