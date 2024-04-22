İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı
İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı.
Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Kılıç'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.
Hasan Kılıç'ın cenazesi saat 21.40 sıralarında yakınları ve sevenleri tarafından hastaneden alındı.
Hasan Efendi cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınıp Sakızağacı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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