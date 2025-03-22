İstanbul Adalet Sarayı'nda Yoğun Güvenlik Önlemleri

İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemi dron ile görüntülendi.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona eren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye dışında alınan güvenlik önlemi ve bekleyenler dron kamerasıyla görüntülendi.