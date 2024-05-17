İstanbul Boğazı'nda merak uyandıran köpük yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

İstanbul Boğazı'nda merak uyandıran köpük yoğunluğu

İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu, havadan çekilen görüntülerle merak uyandırdı. 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpükler, geniş bir alana yayılarak müsilajı akıllara getirdi. Üsküdar sahili açıklarında 3 gündür görülen köpükleme olayıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

17.05.2024 22:41
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İstanbul Boğazı'nda merak uyandıran görüntü

Boğazda görülen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu merak uyandırdı. Havadan çekilen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.

Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı. Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda merak uyandıran köpük yoğunluğu - Son Dakika

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