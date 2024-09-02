İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

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Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51'i geçti.

02.09.2024 08:40
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İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51'i geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51'i geçti. Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika

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