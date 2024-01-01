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İstanbul'da Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar İstanbul'un birçok ilçesine akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar sahilde yerini aldı. Saatler 00.00 olduğunda havai fişeklerle görsel şölen oluştu. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı da havadan dron ile görüntülendi.

01.01.2024 - 00:27,
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Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Yeni yıla girmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar İstanbul'un bir çok ilçesine akın etti. Üsküdar'da ise vatandaşlar sahilde yerini aldı. Saatler 00.00 olduğunda havai fişeklerle görsel şölen oluştu. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı da havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul\'da Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İstanbul'da Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika


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