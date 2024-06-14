İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği devam ediyor - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği devam ediyor

İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Tatilcilerin memleketlerine gitmek üzere yola çıkmaları, Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Emniyet yetkilileri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

14.06.2024 21:08
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İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Çamlıca gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Memleketlerine giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği devam ediyor - Son Dakika

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