İstanbul'da Ramazan Son Teravih Namazı Kılındı

İstanbul'da Ramazan ayının son teravih namazı kılındı

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar 2025 yılı Ramazan ayının son teravih namazı için camilere akın etti.

İstanbul'da vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazı için camileri doldurdu. Merkezefendi Camii'ye akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti.

Teravih namazı için camiye gelen Doğan Soytürk isimli vatandaş, "Çok şükür Rabbim bize bugünleri gösterdi. Allah'ım binlerce şükürler olsun. Bugün son teravi namazımızı kılmaya geldik. Rabbim seneye de inşallah nasip eder. İnşallah seneye görüşmek üzere, çok şükür Allah'a, oruç tuttuk namazlarımızı kıldık" dedi.

Namaz için camiye gelen Talha İbrahim Tarihçi ise, "Mübarek Ramazan'ı Şerif ayını bir sene daha geride bırakmış bulunuyoruz, bayrama da bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Mübarek Ramazan'ı Şerif ayının inşallah önce milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, aynı zamanda Ramazan Bayramımızın da öncelikle mazlum coğrafyalar da yer alan insanlık olmak üzere, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.