İstanbul'da Topkapı Kaleiçi Meydanı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da Topkapı Kaleiçi Meydanı Yeniden Hayat Buluyor

Fatih Belediyesi, Topkapı Kaleiçi Meydanı'nı tarihi dokusunu koruyan modern bir tasarımla yeniden düzenliyor. 2025 yazında tamamlanması planlanan proje ile İstanbullulara 44 bin metrekarelik yeşil alan sunulacak.

23.11.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Topkapı Kaleiçi Meydanı yeniden hayat bulacak

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un tarihi dokusunu koruyan bir tasarım projesiyle yeniden hayata geçirilecek. 44 bin metrekarelik yeşil ve açık alanıyla İstanbullulara sunulacak projenin çalışmalarına başlandı. Proje hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "2025'in yaz aylarında İstanbul ve Fatih yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı'na kavuşmuş olacak" dedi.

Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir kapı olarak işlev gören ve kentin giriş noktası olan tarihi bir alandı. Ancak günümüzde bu bölge uzun yıllardır otobüs depolama alanı olarak kullanılıyordu. 2022 yılında düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışması ile bu alanın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yarışmada birinci seçilen proje ile Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un tarihi kimliğine uygun şekilde inşa edilecek. Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın yeniden hayat bulacağı proje için çalışmalara başlandı. Kara Surları Millet Bahçesi projesi ile Topkapı Kapısı ve Yedikule Hisarı arasındaki 3.5 kilometrelik hattı kapsayan geniş bir yeşil alan sistemi oluşturacak. İstanbul Karasurları boyunca devam eden yeşil alan sadece tarihi mirası korumakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul halkına yeni bir kamusal alan sunacak. Bu sistemin başlangıç noktası olarak tasarlanan Topkapı Kaleiçi Meydanı hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak. Öte yandan, projenin UNESCO Dünya Miras Alanı içinde yer alması bölgenin önemini daha da artırıyor.

Yeşil ve kamusal alanlar İstanbul'a kazandırılacak

Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın yeniden düzenlenmesiyle birlikte İstanbul'a toplamda 44 bin metrekarelik yeni bir açık ve yeşil alan kazandırılacak. Bu büyük alanın bir parçası olarak mevcut Topkapı Parkı da tamamen yenilenerek meydanla bütünleşecek. Proje, şehir halkına yeşil alanlarda dinlenme, yürüyüş yapma ve çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı sunacak. Fatih Belediyesi'nin girişimiyle hayata geçirilen proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği çerçevesinde uygulanacak. Proje alanındaki ulaşım ve altyapı düzenlemeleri İstanbul'un büyük ulaşım ağları ile entegre şekilde planlandı. Sulukule Caddesi ve Topkapı Caddesi üzerinde yapılan trafik düzenlemeleri ile bölgedeki ulaşım ağının yeniden yapılandırılması hedeflendi. İETT peron alanlarının taşınması ve otobüs duraklarının yeniden düzenlenmesi Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın kamusal açık alan olarak kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu tarihten itibaren İstanbul halkı tarihi mirasını koruyan, modern ve geniş bir yeşil alanda vakit geçirme imkanına sahip olacak. Topkapı Kaleiçi Meydanı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini modern yaşamla buluşturan bir merkez haline gelecek.

"İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir meydana kavuşacak"

Çalışmalarına başlanan proje hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'imizin en müstesna alanlarından bir tanesi olan tarihi Topkapı Meydanı'ndayız. Yaklaşık 1995 yılından itibaren bu meydan, otobüslerin parklanma alanı olarak kullanılan bir yerdi. Dolayısıyla bu kent merkezinde bir karmaşa söz konusuydu. Yaptığımız ulusal yarışma neticesinde bir meydan projesi kazandı. Bunun uygulamasını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaremizle birlikte ihaleyi yaptırdık. Bunu gerçekten bir müjde olarak veriyorum. Bittiğinde İstanbullular ve Fatihliler çok kısa süre sonra görecekler. İstanbul yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir meydana kavuşacak. Sadece bulunduğumuz alan içerisinde 20 bin metrekarelik bir kent meydanı oluşmuş olacak. Bu alanın tamamı trafiğe kapalı olurken, trafik etrafından dönecek. Etrafındaki binalar ise Kentsel Tasarım Projesi ile beraber kent meydanında bütünleştirilecek. Yıllardır önü kapalı olan bu meydana geldiğinizde sur duvarının da önünü açmış oluyoruz. Sur duvarı da meydana çıkmış oluyor. Buradaki otobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletme Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Buradaki otobüsleri beraber çalışarak Surdışı'na aldık. Bu proje de aslında çok önemli. İnşallah çok kısa sürede yani 2025'in yaz aylarında İstanbul ve Fatih yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı'na kavuşmuş olacak. Çok farklı ağaçların ve etkinlik alanlarının olduğu, kültürel etkinliklerin de yapılabileceği, çevresindeki işletmelerin de burayla adapte olacağı tarihi kent merkezine kavuşacak. Proje aynı zamanda Karasurlar Millet Bahçesi ile uyumlu bir proje, birleşmiş olacak. 20 bin metre kent meydanı, bitişiğinde de 20 bin metre bir millet bahçemiz var. Toplam 40 bin metrekarelik alan bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da Topkapı Kaleiçi Meydanı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:40:48. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Topkapı Kaleiçi Meydanı Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.