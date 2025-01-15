İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 35 Zam

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İSTANBUL - İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Böylece tam bilet 20 liradan 27 liraya yükselirken, taksilerde açılış ücreti 42, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayının ikinci toplantısı toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 35'lik artış teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan zamla tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci 9,76 liradan 13,17 liraya, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33 liraya çıktı. Marmaray'da bilet ücretleri ise 44,27 liradan 59,76 liraya çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 20 liradan 28 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya çıktı. Metrobüs tam parkur ücreti ise 29,69 liradan 40,08'e yükseldi.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931,40 liradan 2 bin 605 lira oldu. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan, bin 355 liraya çıktı. Minibüslerde indi bindi 18 liradan 25 liraya, öğrenci ücreti ise 12 liradan 16 liraya çıktı. Toplu taşımada yeni ücretlerin 18 Ocak'ta, okul servislerinde ise 3 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.