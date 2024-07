Genel

İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek

İstanbul Valiliği ile 2 üniversite arasında "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" protokolü imzalandı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında kentte görev yapan muhtarlara akademik eğitim verilmesini içeren "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" protokolü İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında kentte görev yapan mahalle muhtarlarına akademik eğitim verilmesini içeren "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle muhtarların bölgelerinde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel sorunları akademik düzeydeki bilgiler doğrultusunda çözüme kavuşturmalarını sağlamaları amaçlanıyor. İmzalanan protokolle birlikte muhtarların mahallerindeki hizmet kalitesini de profesyonel düzeye çekmek hedefleniyor. Törene Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın emaneti muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz"

İmza töreni öncesi basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da toplamda 961 muhtarımıza İstanbul Üniversitemiz ve Marmara Üniversitemizle birlikte bir eğitim vereceğiz. Buna muhtarlarımızın oluşturduğu konfederasyonlar destek verecek. Muhtarlar Daire Başkanlığı'mızda bu konuyu koordine edecek. Anadolu Yakası'nda Marmara Üniversitemizle birlikte, Avrupa Yakasında da İstanbul Üniversitemizle birlikte muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler, yine muhtarlığımızın temel esasları, genel hatlarıyla bilgi şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek. Ben başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere hocalarımıza ve bu işi koordine eden mesai arkadaşlarımıza, katılacak muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bununla birlikte muhtarlarımız vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceklerdir. Bizde muhtarlarımızın her daim yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı İl Valilerine ve İlçe Kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Cumhurbaşkanımızın emanetine muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabileceklerini anlatacağız"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, "Önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. 1 haftalık bir eğitim dönemimiz var. İçerikleri olarak kamu hizmetleri başta olmak üzere, muhtarların mahallede karşılaştığı toplumun 'şu konuda ne olabilir, nasıl yardımcı olabilirsiniz' dedikleri her alanda kısa kısa hap bilgiler şeklinde muhtarlarımıza vereceğiz. Hayatın her alanında karşılaştığımız ve aklıma ilk muhtar geldiğinde, bunu muhtara soralım çözsün dediğimizde hayata dair her konuda muhtarlarımıza o iletişim kanallarını anlatacağız. Vatandaşlarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabileceklerini anlatacağız. Bunu da üniversitelerimizin eliyle yapacağız" şeklinde konuştu.