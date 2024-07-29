İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek

İstanbul Valiliği ile İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilmesi planlanıyor. Muhtarların karşılaştıkları sorunları çözme ve hizmet kalitesini artırma amacıyla düzenlenecek eğitim programı, sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel konuları kapsayacak. İstanbul Valisi Davut Gül, protokolün imzalanmasıyla birlikte muhtarların daha iyi hizmet vereceğine inandığını belirtti.

29.07.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek

İstanbul Valiliği ile 2 üniversite arasında "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" protokolü imzalandı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında kentte görev yapan muhtarlara akademik eğitim verilmesini içeren "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" protokolü İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında kentte görev yapan mahalle muhtarlarına akademik eğitim verilmesini içeren "Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği" Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle muhtarların bölgelerinde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel sorunları akademik düzeydeki bilgiler doğrultusunda çözüme kavuşturmalarını sağlamaları amaçlanıyor. İmzalanan protokolle birlikte muhtarların mahallerindeki hizmet kalitesini de profesyonel düzeye çekmek hedefleniyor. Törene Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın emaneti muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz"

İmza töreni öncesi basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da toplamda 961 muhtarımıza İstanbul Üniversitemiz ve Marmara Üniversitemizle birlikte bir eğitim vereceğiz. Buna muhtarlarımızın oluşturduğu konfederasyonlar destek verecek. Muhtarlar Daire Başkanlığı'mızda bu konuyu koordine edecek. Anadolu Yakası'nda Marmara Üniversitemizle birlikte, Avrupa Yakasında da İstanbul Üniversitemizle birlikte muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler, yine muhtarlığımızın temel esasları, genel hatlarıyla bilgi şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek. Ben başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere hocalarımıza ve bu işi koordine eden mesai arkadaşlarımıza, katılacak muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bununla birlikte muhtarlarımız vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceklerdir. Bizde muhtarlarımızın her daim yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı İl Valilerine ve İlçe Kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Cumhurbaşkanımızın emanetine muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabileceklerini anlatacağız"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, "Önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. 1 haftalık bir eğitim dönemimiz var. İçerikleri olarak kamu hizmetleri başta olmak üzere, muhtarların mahallede karşılaştığı toplumun 'şu konuda ne olabilir, nasıl yardımcı olabilirsiniz' dedikleri her alanda kısa kısa hap bilgiler şeklinde muhtarlarımıza vereceğiz. Hayatın her alanında karşılaştığımız ve aklıma ilk muhtar geldiğinde, bunu muhtara soralım çözsün dediğimizde hayata dair her konuda muhtarlarımıza o iletişim kanallarını anlatacağız. Vatandaşlarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabileceklerini anlatacağız. Bunu da üniversitelerimizin eliyle yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Davut Gül, İstanbul, Marmara, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:39:08. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki muhtarlara akademik eğitim verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement