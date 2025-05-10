İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı 2025 Başladı - Son Dakika
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İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı 2025 Başladı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen fuarda, gençlere havacılık kariyerleri için fırsatlar sunuluyor.

10.05.2025 18:47
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Havacılık Eğitim Fuarı IFTE 2025 kapılarını ziyaretçilere açtı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'nin ve bölgenin en büyük uçuş eğitim fuarı İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (Istanbul Flight Training Exhibition kapılarını 7. kez ziyaretçilere açtı.

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük uçuş eğitim fuarı İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (Istanbul Flight Training Exhibition kapılarını 7. kez ziyaretçilere açtı. Atatürk Havalimanı C Terminali'nde düzenlenen ve 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek fuar, havayolu şirketlerinin uçak siparişlerinin arttığı bir dönemde ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağı ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 70'in üzerinden şirketin katılım sağladığı fuar kapsamında düzenlenen paneller, kariyer buluşmaları ve sektörel değerlendirme oturumları kariyerine gökyüzünde başlamak isteyenler gençlere rehberlik edecek.

Fuarda kariyer buluşmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere THY, Pegasus, SunExpress gibi Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketleri iştirakleriyle birlikte IFTE 2025'te genç yeteneklerle bir araya gelerek yeni personel alımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

İtalya ilk adımını Türkiye pazarına IFTE ile attı

İtalyan uçak üreticisi Blackshape ise Türkiye pazarına ilk adımını IFTE ile attı. Şirketin eğitim ve genel maksatlı kullanıma yönelik geliştirdiği Gabriel BK160-200 modeli, fuar kapsamında Türkiye'de ilk kez tanıtıldı.

Simülatör deneyimi yaşatıyor

Her yıl olduğu gibi bu yılki fuarda, katılımcılar için en dikkat çekici alanlardan biri yine uçuş simülatörleri oldu. Havayolu şirketleri ve eğitim kurumları, pilot adaylarına gerçek uçuş deneyimine en yakın ortamı sunacak simülatörlerle birebir eğitim imkanı tanıyacak. Katılımın ücretsiz olduğu fuara Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile ulaşabilirken, ayrıca havalimanı otoparkı da fuar boyunca ücretsiz olarak hizmet veriyor.

"Eğitim kurumlarıyla adayları bir araya getiriyoruz"

Fuar organizatörü Murat Herdem, "Türkiye'de havacılık sektörü yükselen bir ivme yakaladı. Biz de burada havacılık sektöründe kariyer hedefleyen pilotlar, kabin memurları, hava trafik kontrolörleri gibi birçok şirketleri ve alandaki şirketlerle, eğitim kurumlarıyla adayları bir araya getiriyoruz. Havayolu şirketlerimiz, uçuş okullarımız, simülatör firmalarımız, dil okulları, üniversiteler, liseler var. Hepsi bir araya geliyor ve burada gençler geleceklerine dair bir kariyer planının ilk adımını bu organizasyonda atıyor. Havacılık her zaman cazip ve fırsatlar sunan bir alan. Baktığınız zaman diğer iş alanlarına göre, ekonomik olarak iyi imkanlar sunan bir alan. Burada kariyerleri ile ilgili en doğru isimlerden en doğru tavsiyeleri alabilecekleri nokta burası. Gençler çok ilgi gösteriyorlar. Havacılık sektörü gelişiyor ve istihdam anlamında fırsatlar sunuyor. Havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak kurum sayısı da artıyor. Fuarımız Cuma günü başladı, Pazar günü akşama kadar buradayız. Herkese açıktır, ücretsiz olarak ziyaret edebilirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı 2025 Başladı - Son Dakika

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