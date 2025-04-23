İstanbul merkezli deprem Pendik'te paniğe neden oldu: Vatandaşlar Pendik Korusu'na akın etti

İSTANBUL - Deprem sonrası Pendik Korusunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul merkezli depremin ardından Pendik'te vatandaşlar binaları boşaltarak Pendik Korusu'na akın etti. Açık alanda toplanan kalabalık, havadan görüntülendi.

İstanbul merkezli meydana gelen deprem, kentin birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik'te de hissedildi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar, oturdukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi.

Pendik'te de Pendik Korusu, kısa sürede toplanma alanına dönüşürken, çok sayıda kişi burada güvenli şekilde beklemeyi tercih etti. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar çim alanlarda vakit geçirirken, çocuklar oyun alanlarında oyun oynadı. Pendik Korusunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Pendik Belediyesi ve AFAD ekipleri ihtimal risklere karşı saha kontrollerine başladı.