İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Genel

İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Açıklama

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, gerekli işlemlerin yapılacağı ve sonuçların kamuoyuna bildirileceği belirtildi.

03.03.2025 16:37
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İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili açıklama: "İnceleme ve işlemler tesis edilerek bilgi verilecektir"

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Açıklama - Son Dakika

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