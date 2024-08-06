İzmir'de İki Belediyede 274 İşçi Mesajla İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir'de İki Belediyede 274 İşçi Mesajla İşten Çıkarıldı

İzmir'de Kemalpaşa ve Çiğli Belediyesi'nde toplam 274 işçi habersizce işten çıkarıldı. İşçiler, belediyelerin önlerinde eylem başlatarak işlerine geri dönmeyi bekliyor. Emekliliğine aylar kala işten çıkarılan Yusuf Çavdar da, işini geri istiyor.

06.08.2024 19:13
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İzmir'de iki belediyede 274 işçi mesajla işten çıkarıldığını öğrendi

İzmir'de emekçilerden iki belediye önünde "işe dönme" direnişi

69 yaşındaki Yusuf amca emekliliğine aylar kala işten çıkarıldı

İZMİR - İzmir'de, Kemalpaşa ve Çiğli Belediyesi'nde toplam 274 işçi habersizce işten çıkarıldı. Mesajla işten çıkarıldığını öğrenen işçiler, belediyelerin önlerinde eylem başlatarak işlerine geri dönmeyi bekliyor. Emekliliğine aylar kala işten çıkarılan Yusuf Çavdar da, "Birkaç ay sonra emekli olacaktım. Haber verilmeden işten çıkarıldık, işimi geri istiyorum" diye konuştu.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 147 işçi, Kemalpaşa Belediyesi'nde ise 127 işçi habersizce işten atıldı. Toplamda 274 işçi, işten çıkarıldıklarını mesaj üzerinden veya e-devlet üzerinden kontrol ettiklerinde öğrendi.

İşlerini kaybeden ve olayın şokunu yaşayan işçiler, her iki belediye önünde de eylem başlattı. Kemalpaşa Belediyesi önünde bir direniş başlatan işçiler, seslerini duyurmaya çalışıyor. İşçiler iki gündür belediye önünde eylem yaparken, Kemalpaşa Belediyesi'nden herhangi bir yetkili işçilerle temasa geçmedi. İşçiler, işlerine geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Tek bir talebimiz var, işimize geri dönmek istiyoruz"

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, işçilerin SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldıklarını öğrendiğini söyledi. Farklı farklı birimlerdeki işlerin işten atıldığını anlatan Özgür Genç, "Bir direniş başlattık 127 arkadaşımızla beraber. Tek bir talebimiz var, işimize geri dönmek istiyoruz ve dönene kadar da vazgeçmeyeceğiz. Bize seçimden önce işten çıkarmaların olmayacağı söylenilmişti. Neye göre çıkardılar, hiçbir şekilde bilgi dahi verilmedi. Şuan muhataplık ilişkisi de kuramıyoruz" dedi.

69 yaşındaki Yusuf amca da işten çıkarıldı

69 yaşındaki Yusuf Çavdar da, işten çıkarılan işçiler arasında yer alıyor. Emekliliğine az bir süre kala işten çıkarılan ve 5 yıldır Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan Çavdar, işini geri istediğini ifade etti. Yusuf Çavdar, "Aşağı yukarı emekliliğime 7-8 ay vardı. İşe geri dönmek istiyorum, tek amacım bu. Boyacıydım, sıkıntısız çalışıyordum" ifadelerine yer verdi.

İşten çıkarılan bir başka işçi Kader Dağ da, "Benim 5 yılım doldu. Hiçbir tutanağım dahi yok. Ne iş verildiyse yaptım. Tuvalet bile temizledim; ama yaptığım işin karşılığı bu değildi. Hakkımla çalıştım; fakat haber vermeden bizi çıkardılar. İşime geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak işten çıkarılan Yağmur Doğan ise şu ifadelere yer verdi:

"Kemalpaşa Ören'de kütüphane yetkilisiydim. Kütüphane kapatılmış ve haberim yok. Bende telefonla arayarak işten çıkarıldığımı öğrendim. Kütüphane ben olmadığım için kapalı. İşimi geri istiyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de İki Belediyede 274 İşçi Mesajla İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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