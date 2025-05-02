İzmir'den Antalya'ya Usulsüz Et Taşımacılığına Ceza - Son Dakika
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Genel

İzmir'den Antalya'ya Usulsüz Et Taşımacılığına Ceza

Antalya'da, İzmir'den gönderilen 300 kilogram et, çöp poşetleri içinde usulsüz şekilde taşınırken bulundu. Zabıta ekipleri, sağlıksız şartlarda taşınan etlere el koyarak otobüs firmasına ceza uyguladı.

02.05.2025 12:50
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İzmir'den Antalya'ya yolcu otobüsüyle çöp poşetinde 300 kilo et gönderdiler

Antalya Otogarında usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram etler imha edildi, otobüs firmasına ceza kesildi

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin otobüsten indirilip götürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri işbirliğiyle Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İzmir'den Antalya'ya gönderilen 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş et tespit edildi. Ekipler usulsüz şekilde taşınan etlere el koyarken, etleri taşıyan otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri denetimler sırasında bir otobüs firmasından çöp poşetleriyle şüpheli malzeme taşındığını fark etti. Poşetleri kontrol eden ekipler, sağlıksız şartlarda taşınan 9 adet çöp poşetinde yaklaşık 300 kilogram et buldu.

Etlere el konuldu

İzmir'den gönderildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini teslim almaya gelen kimse olmazken, sadece soğuk hava usulü ile taşınması gereken et ve et ürünlerine el konuldu. Çöp poşetleriyle et ve et ürünleri taşıyan otobüs firmasına ise cezai işlem uygulandı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

"Usulsüz taşımacılığa taviz yok"

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığa fırsat vermediklerini belirterek, "İzmir ilinden Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Otogar Terminalinde görevli olan Zabıta personelinden Güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar bütün personelimizle yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'den Antalya'ya Usulsüz Et Taşımacılığına Ceza - Son Dakika

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