İzmir'i yaz sağanağı vurdu, yollar göle döndü
Mehmet Pamuk - Sinan Yeniçeri - Hakan Gözalan
İZMİR - İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.
İzmir'de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına gizlendi.
Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir'in kalbi konumundaki Kordon'da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.
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