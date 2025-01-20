Şehit Er Yalçınkaya 31. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Genel

Şehit Er Yalçınkaya 31. Yılında Anıldı

Şehit Er Yalçınkaya 31. Yılında Anıldı

Jandarma Er Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında anıldı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. Yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

20.01.2025 19:46  Güncelleme: 19:49
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Jandarma Er Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında anıldı

ANKARA - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. Yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21.01.1994 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. Yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı. Şehit er Yalçınkaya'nın Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen anma programına; ilçe kaymakamı Abdullah Selim Parlar belediye başkan yardımcısı Ali İhsan Baykurt dernek başkanı Gazi Cafer Akın, şehidimizin ailesişehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, emekli müftü Şakir Özçubuk ve Huzur Mescidi imam hatibi Gazi Erdal Bükecik tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim mevlit ve ilahiler okundu dualar edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şehit Er Yalçınkaya 31. Yılında Anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Er Yalçınkaya 31. Yılında Anıldı - Son Dakika
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