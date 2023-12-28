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Jandarma, ifadeleri vatandaşın yanına giderek alıyor - Son Dakika
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Jandarma, ifadeleri vatandaşın yanına giderek alıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, mobil araçlarını kullanarak ifade vermesi gereken vatandaşların yanına giderek hizmet sunuyor. Jandarma timleri, köyde veya tarlada ifade alarak vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Touchbook ve yazıcılarla donatılmış ekip araçları sayesinde zaman tasarrufu sağlanıyor ve soruşturma dosyalarına hızlıca ekleniyor. Bu uygulama ile kolluk gücünün sahada görünürlüğü artırılırken, vatandaşların suçlar konusunda farkındalığı da yükseliyor.

Jandarma, ifadeleri vatandaşın yanına giderek alıyor
28.12.2023 - 20:25,
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Jandarma timleri, karakol imkanlarına sahip ekip aracı ile ifadeleri vatandaşın yanına giderek alıyor

BALIKESİR - Jandarma Genel Komutanlığı, dijital alt yapısını mobil araçlara entegre ederek oluşturduğu ekip araçlarını adeta karakol gibi kullanıyor. İfade vermesi gereken vatandaşların yanına ulaşım sağlayan jandarma timleri, bazen köyde, bazen tarlada ifade alarak hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Balıkesir İl Jandarma timleri yeni uygulama ile karakola yada adli makamlara ifade vermesi gereken vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Köy yerinden ulaşım imkanı zor olan, vakti sınırlı olan vatandaşların hizmeti ayağına götüren jandarma ekipleri, ifadeleri son teknoloji ile donatılmış içinde touchbook ve yazıcılar bulunan ekip araçlarında zamandan tasarruf ederek görevlerini yerine getiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Karesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında hizmetin yerinde ifası çerçevesinde jandarma devriye araçlarında kurulu olan touchbook bilgisayarlar yardımı ile karakola çağrılmadan, bulunduğu yerde iş ve zaman tasarrufu sağlamak amacı ile devriye araçlarında alınmaktadır. Bilgisayarlardan alınan ifadeler, yazıcılardan çıktı alınarak vatandaşa yerinde imzalatılıp soruşturma dosyasına eklenmektedir. Böylece kolluk gücünün de sahada görünürlüğünü arttırıyoruz. Meydana gelebilecek suçlar konusunda da vatandaşların farkındalığını yükseltiyoruz" dedi.

Muhtar ve kahvecinin ifadesi devriye aracında alındı

Karesi Jandarma Komutanlığı bölgesinde yer alan Şamlı Mahallesi'nde gerçekleşmiş olan bir olayla ilgili olarak Mahalle Muhtarı Zafer Çakan'ın ifadesi mahalleye giden devriye aracında alındı. Olayla ilgili ifadesini veren Muhtar Çakan, "Devriye araçları ile vatandaşların işlemleri yerinde yapılıyor. Bu sayede vatandaşlarımız da karakola kadar yorulmadan işlerini hızlı bir şekilde halledebiliyor. Uygulamadan dolayı jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallede kahvehane çalıştıran esnaf Raşit Akgün ise kendi ifadesini verdikten sonra jandarma ekiplerine teşekkürlerini sunarak, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA
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