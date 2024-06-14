Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Bursa'da Kutlandı

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Jandarma teşkilatının kuruluşun 185. yıl dönümü Bursa'da kutlandı

BURSA - Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü Bursa'da törenle kutlandı. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur tarafından Heykel'deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü 185. Heykel'de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Törene Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu ve gaziler katıldı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'un anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.