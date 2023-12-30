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Kadıköy'de yılbaşı öncesi yoğunluk böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kadıköy'de yılbaşı öncesi yoğunluk böyle görüntülendi

İstanbul'un turistik ilçelerinden biri olan Kadıköy, yeni yıla sayılı günler kala yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Havadan alınan görüntüler, bölgedeki yoğunluğu ve insanların yılbaşı coşkusunu gözler önüne serdi. Mağazaların, restoranların ve kafelerin ışıklarıyla süslenen caddeler, yeni yılın heyecanını yansıtan bir görünüme büründü.

30.12.2023 - 21:41,
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Kadıköy'de yılbaşı öncesi yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - Yeni yıla 2 gün kala İstanbul'da yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'un turistik ilçelerinden birisi olan Kadıköy'de vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'un gözde turistik ilçelerinden biri olan Kadıköy, yeni yıla sayılı günler kala adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, Kadıköy'ün sokaklarını doldurarak renkli bir atmosfer oluşturdu. Havadan alınan görüntüler, bölgedeki yoğunluğu ve insanların coşkusunu gözler önüne serdi. Mağazaların, restoranların ve kafelerin ışıklarıyla süslenen caddeler, yeni yılın heyecanını yansıtan bir görünüme büründü. Bölgedeki esnaf tarafından yılbaşına hazırlanan özel ışıklandırılmış bina süslemeleri vatandaşların ilgi odağı olurken trafik ise durma noktasına geldi.

Kadıköy\'de yılbaşı öncesi yoğunluk böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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