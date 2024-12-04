Kadın Kooperatiflerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kadın Kooperatiflerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Erzurum'da kadın kooperatif temsilcilerine finansal okuryazarlık konusunda eğitim verildi.

04.12.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın kooperatif temsilcileri finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirildi

ERZURUM - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Erzurum'da bulunan kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'da 19 kadın kooperatifi olduğunu belirterek, bu kooperatiflere danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Kadın girişimciliğin önemine değinen Aykut, "Bugün burada, kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve karşılaştıkları zorlukları konuşmak, finansal okuryazarlığın önemini vurgulamak ve kadınlarımızın ekonomik hayatta daha etkin rol almasını desteklemek için bir aradayız.. Kadın girişimcilerimizin azmi ve üretim gücü, toplumumuzun gelişiminde hayati bir öneme sahiptir. Bugün burada, bu gücü daha da ileri taşıyacak bilgileri paylaşacak olan değerli konuşmacımız, yatırım danışmanı Sayın Mert Başaran'a, engin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kadın girişimcilerimizi her alanda desteklemek için özveriyle çalışan TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları'na da teşekkür ediyorum. Kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarıyla ilimizde fark oluşturan projelere imza atması, hepimize ilham vermektedir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımıza faydalı ve keyifli bir program diliyorum" dedi.

Yatırım Danışmanı Mert Başaran ise Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, finansal okuryazarlığın girişimciler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Başaran, girişimci kadınlarla tanışarak, finansal yönetim becerileri, işletmeler için bütçeleme ve finansal analiz, yatırım yöntemleri ve risk yönetimi konusunda bilgi verdi.

Kadın Kooperatif Temsilcileri ise ürettikleri yöresel ürünler ve kooperatif çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

ETSO'da düzenlenen toplantıya ASH İl Müdürü Hasan Aykut, ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı, Genç Girişimciler Başkanı İsmail Suci, Kadın Girişimciler Başkanı Kübra Alioğulları ve kadın kooperatif temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Erzurum, Finans, Eğitim, Kadın, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadın Kooperatiflerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Kooperatiflerine Finansal Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.