Kadın servis şoförü erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Genel

Kadın servis şoförü erkeklere taş çıkartıyor

Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş, erkeklere taş çıkartıyor. Tekbaş, mesleğini severek yaptığını ve bütün bayanlara şoförlük mesleğini tavsiye ettiğini belirtti. Sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçen Tekbaş, çalışanları evlerine ulaştırıyor.

06.05.2024 22:24
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Kadın servis şoförü erkeklere taş çıkartıyor

MALATYA - Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki 'Şoför Nebahat' lakaplı servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor.

Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor. Yaklaşık 12 yıldır değişik sektörlerde servis şoförlüğü yapan Naime Tekbaş işini severek yaptığını belirterek, şoför olarak doğduğuna inandığını söyledi.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Çevresinde ve iş verenlerinden destek gördüğünü belirten Tekbaş, "Meslek aşkı olarak bu yola gönül verdim. Mesleğimi çok seviyor şoför olarak doğduğuma inanıyorum. İnandığım yolda da yürümeye gayret ettim ve başardığımı düşünüyorum. Yaklaşık 4 yıl eğitim sektöründe çalıştım bu süreçte tebrik edilerek yönlendirildim ve yoluma ilerleyerek devam ettim" dedi.

"Bütün bayanlara şoförlük mesleğini tavsiye ederim"

Günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçtiğini kaydeden Naime Tekbaş, "Mesleğimi bütün bayanlara tavsiye ederim. Bir yıldır Organize Sanayi Bölgesi'nde servis taşımacılığı yapıyorum. Arkadaşlarım tarafından da destekleniyorum. Cinsiyet ayrımına hiç maruz kalmadım. Sabah 06.00'dan evden çıkıyorum işyerine varış saatimiz 07.20 sıraları. Akşam ise 17.30 civarında işyerine gelerek çalışanları evlerine ulaştırıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadın servis şoförü erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

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