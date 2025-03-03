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Kağıthane'de çocuklara özel tekne orucu programı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla bu yıl da tekne orucu iftarı etkinliği düzenledi. Çocuklar öğle namazını müteakip okunan ezanla birlikte tekne oruçlarını açtı. Programda geleneksel oyunlarla ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla bu yıl da tekne orucu iftarı etkinliği düzenledi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program, küçük yaşlardaki çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın manevi yönünü daha yakından hissetmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı. Programa, Şehit Hamza Ece ilkokulu, Aşık Veysel ilkokulu ve Ferit Aysan Çağdaş Yaşam ilkokullarından 290 öğrencinin yanı sıra öğretmenleri ve bazı veliler katıldı. Çocuklara iftar menüsünde köfte, pilav, patates ve meyve suları sunuldu. Öğrencilere ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlıkları ile birlikte Ramazan günlüğü ve Ramazan'a özel ev süslemeleri hediye edildi. Programın ardından geleneksel oyunlarla ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlenerek keyifli anların tadının çıkardı.

"Hem bu geleneği yaşatıyoruz hem de çocuklarımızı ramazanın sevincine ortak ediyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanlarına ortak oldu ve etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Öztekin, "Ramazan başladı. Güzel de geldi maneviyatı ve huzuruyla birlikte. Bugünde çocuklarımızı ağırladık ve tekne orucunun iftar programındayız. Çocuklarımızın 'ilk orucum' dediği bir gündeyiz. Ramazan çok farklı geçiyor paylaşmanın, dayanışmanın birlikteliğin ayındayız ve bu ayla beraber de çocuklarımız bizim 'Nerede o eski ramazanlar' diye bahsettiğimiz hatıraları biriktiriyorlar aslında. Çocuklarımızın tekne oruçları kabul olsun diyorum. Hem bu geleneği yaşatıyoruz hem de çocuklarımızı ramazanın sevincini ortak ediyoruz. Böylece dinimizin en güzel ibadetlerinden birini yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

"Çok mutluyum her şey çok güzeldi"

Öğrencilerden Serap sahra Sert, "İftarımızı açmak için geldik, çok mutluyum her şey çok güzeldi" dedi.

"Ramazan ayımız kutlu olsun"

Uraz Yayla ise, "Paylaşma günündeyiz bütün Ramazan ayımız kutlu olsun. Hediyelerimiz de verildi, her şey çok güzeldi.