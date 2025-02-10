Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yılı coşkuyla kutlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde şehrin farklı noktalarında törenler düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Maraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle şehrin bir çok yerinde kutlamalar yapıldı. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise kentin simgelerinden olan davulcuların Milli İrade Meydanında yeniden tokmaklarını kaldırması oldu. Deprem felaketi nedeniyle geçen yıl suskun kalan davullar, bu yıl Abdal Halil Ağa'nın torunlarının öncülüğünde tekrar çalındı.

"Davullarımız bağımsızlığımızın sesi"

Davulcular, Maraş'ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Abdal Halil Ağa'nın mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Depremde kaybettiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bizler, Abdal Halil Ağa'nın torunları olarak tokmağımızı yeniden kaldırıyoruz. Davul bizim için sadece bir çalgı değil, bağımsızlığımızın simgelerinden biridir. 105 yıl önce atalarımız nasıl direniş gösterdiyse, bizler de aynı bilinç ve inançla kültürümüzü sahiplenmeye devam edeceğiz. Dedemiz Abdal Halil Ağa ve tüm şehitlerimize rahmet olsun" denildi., halk da bu coşkuya büyük bir katılım gösterdi. Kahramanmaraşlılar, kurtuluşun 105'nci yılında ecdadın emanetine sahip çıkmanın gururunu bir kez daha yaşadı.