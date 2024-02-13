Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının teslim törenine katıldı - Son Dakika
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Genel

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının teslim törenine katıldı

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının teslim törenine katıldı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi' kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı. Tören, Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı Şehit İkmal Yüzbaşı İlker Aydın Tank Atış Alanı'nda gerçekleşti.

13.02.2024 22:42
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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının teslim törenine katıldı

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi" kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı Şehit İkmal Yüzbaşı İlker Aydın Tank Atış Alanı (Şereflikoçhisar/Ankara) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi' kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankının teslim törenine katıldı - Son Dakika


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