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Karabük'te düzenlenecek olan ikinci SOSYALFEST'in tanıtımı yapıldı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık:

"Sosyal ve sağlık modellerinin insanlığın hizmetine sunulmasını hedefliyoruz"

KARABÜK - Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla ikincisi düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Festivali tanıtım toplantısı yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda SOSYALFEST 2024 için hazırlanan belgesel izletildi.

Programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, geçen yıl gerçekleştirilen ilk SOSYALFEST'in başarılı geçtiğini belirterek, "Bu çalışmayı daha da ileriye taşımak, bütün Türkiye'nin insanlığın faydasına olacak şekilde geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Bu maksatla 2025 SOSYALFEST'i inşallah hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Bu yıl yapılacak olan SOSYALFEST 4 kategorinin bulunduğunu ifade eden Kırışık, "Birincisi 'Türkiye Yüzyılı', ikincisi 'Türk Dünyası', üçüncüsü 'SOSYALFEST İlahiyat', dördüncüsü ise SAĞLIKFEST kategorisidir. Bağımsız olarak yapmış olduğumuz SAĞLIKFEST'i de SOSYALFEST çerçevesine alarak yılda bir ve büyük bir yarışma olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

2024 yılında gerçekleştirilen SOSYALFEST'in Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdığını kaydeden Kırışık, "SOSYALFEST'in 2024 yılı ilk projesi olan Görme engelliler için hazırlanmış olan bir zeka oyununu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

SOSYALFEST çerçevesinde 45 üniversite ile iş birliği protokolü imzalandığını anlatan Kırışık, "SOSYALFEST 2025'i Türkiye toplumunun, dünyanın tanımasına ve bu alanda oluşturulacak yarışmaların ortaya çıkardığı sosyal ve sağlık modellerinin insanlığın hizmetine sunulmasını hedefliyoruz. Türkiye ve Karabük Üniversitesi olarak öncü rol üstleniyoruz. Bütün dünyaya insanlığın kardeşliğini, huzurunu, barışını ve refahını artıracak modellerle fayda sağlamak istiyoruz" dedi.

Rektör Kırışık, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan SOSYALFEST çerçevesinde yapılacak yarışma kategorileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Program, SOSYALFEST'te emek veren personellere teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.