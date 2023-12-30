 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları'nda yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları'nda yapılıyor

Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller yapılıyor. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek heykeller, Allah-u Ekber Dağları'nda ve kayak merkezinde yapılıyor. Heykeller, 6 Ocak 2024'te açılacak törende sergilenecek.

Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları\'nda yapılıyor
30.12.2023 - 19:46,
Abone Ol

Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları'nda yapılıyor

KARS - Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına ilk kez kardan heykeller askerlerin şehit düştüğü yerde yapılıyor.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Her yıl düzenli olarak kayak merkezinde yapılan kardan şehit heykelleri, bu yıl 2 ayrı bölgede yapılıyor.

Sarıkamış Harekatı'nda 90 bin askerin şehit düştüğü Allah-u Ekber Dağları'nda ilk defa yapılan şehit askerlerin heykelleri, etkinliğin başlama noktası olan toplanma alanında da sergilenecek.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan kardan şehit heykellerinin toplanma alanında bölümü tamamlanıyor.

İlk kez Allah-u Ekber Dağları'nda kardan şehit heykellerini yaptıklarını ifade eden Muhammet Hanifi Zengin, "Her yıl düzenli olarak yapmakta olduğumuz Sarıkamış kar heykellerini geçen yıl yapamamıştık. Kar yağmamıştı. Bu yıl çevremizde güzel kar var. Gördüğünüz gibi doğa bembeyaz, Burası tam da Sarıkamış2ta donarak şehit olan askerlerin asıl savaştığı alan, bölge bu yıl burada 109. Yıl anısına Sarıkamış Şehitleri Anma Programı çerçevesinde tam olayın gerçekleştiği yerde kardan heykellerimizi yapmaktayız. Toplam ekip olarak 9 kişi çalışıyoruz. Burada 5 kişiyiz. Diğer 4 arkadaşımızda aşağıda kar heykellerinin olduğu yerde çalışıyor. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayın 6'tısı itibariyle de kardan heykellerimizi sonuçlandıracağız" dedi.

Öte yandan KAÜ Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinesinde 9 kişilik ekip, kardan heykellerin yapımında çalışıyor. Allah-u Ekber Dağları'nda yapılan kardan şehit heykellerinin tamamlanıyor. Kayak Merkezi'ndeki kardan heykellerin de yapımı devam ediyor. Yapılan kardan şehit heykelleri 6 Ocak 2024 günü düzenlenen törenle açılışı yapılacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ekber Dağları, Doğa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları'nda yapılıyor - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları'nda yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement