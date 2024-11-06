Kars'ta Araçlar Battaniye ile Korunuyor

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Kars'ta vatandaşlardan araçlarına battaniyeli önlem

KARS - Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye sererek soğuktan korudu. Caddelerde üzerleri örtülü araçlar ise soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentte yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşlar araçlarının sabah erken işe giderken rahat çalışması için motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.

Havaların soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için bu yönteme başvurduklarını belirttiler.

Öte yandan kentte motosiklet tamirciliği yapan vatandaş, rahat çalışmak için işyerinin önünde hazırladığı bidon içerisinde ateş yakarak hem çalıştı, hem de ısındı.

Kentte cadde ve sokaklara park edilen araçlarının üzerindeki battaniye, halı ve kilimler kameralara yansırken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.