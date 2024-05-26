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Kars'ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

KARS - Kars'ta sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve işyerinin bodrumuna su doldu.

Göle dönen Faikbey Caddesi adeta göle dönerken, araçlar ise sular içerisinde ilerlemekte zorlandı. Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.