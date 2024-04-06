Kartal'da ilgi çeken cami: Ahmet Yılmaz Camii

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Bu camii, hem mimarisiyle hem de minaresiyle ilgi çekiyor

İSTANBUL - Kartal'da mimarisi ve minaresi ile ilgi çeken Ahmet Yılmaz Camii, yarım küre şeklindeki yapısıyla da dikkat çekiyor.

Kartal'da 2018 yılında inşa edilen Ahmet Yılmaz Camii, mimarisiyle göz doldururken yarım küre şeklindeki yapısıyla da ilgi çekiyor. Yeni dönem camilerden şahsına münhasır bir cami olan ve tek kubbe sarmal pencerelerin yer aldığı Ahmet Yılmaz Camii, yaklaşık 2000 kişilik namazgah ve 4500 metrekarelik oturum arazisiyle bölgenin nitelikli yapılarından biri. Alışık olunan camii mimarisinden farklı olarak tasarlanan Ahmet Yılmaz Camii'nde, 'kubbenin secdeye eğilen duruşuyla her an ibadet eden bir yapı' anlayışıyla kişiler namaza davet ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Algan, "Kordonboyu'na yeni taşındım. Bu camiyi görmek büyük bir zevk. İhtişamlı bir yapısı var. İçerideki atmosferi de çok farklı. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu.