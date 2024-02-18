Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
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Genel

Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar

Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar

Bolu'nun gözde turizm mekanlarından Kartalkaya Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı. Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.

18.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar

BOLU Tatil için Kartalkaya Kayak Merkezine giden vatandaşların araçları karlı ve buzlu zeminde yolda kaldı. Vatandaşlar, araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Bolu'nun gözde turizm mekanlarından Kartalkaya Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı. Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartalkaya yolu tatilcilere çile oldu: Yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
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