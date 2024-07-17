Kasadaki görevlinin uyuduğunu gören genç, ürünü kameraya gösterip parasını bıraktı

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Kasadaki görevlinin uyuduğunu gördü, aldığı ürünü kameraya gösterip parasını bıraktı

İSTANBUL - Pendik'te bir bijuteri mağazasında alışveriş yapan genç, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterip parayı masanın üzerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te bulunan bir bijuteri mağazasında geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana alışveriş için gelen müşteri, istediği ürünü aldı. Ardından parasını ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada kasadaki görevlinin uyuduğunu fark eden genç, görevliyi rahatsız etmemek için aldığı ürünü kameralara göstererek parayı masanın üzerine bıraktı. Daha sonra dükkandan ayrıldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.