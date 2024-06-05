Kaskla gelip sokak ortasında kurşun yağdırdı o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kaskla gelip sokak ortasında kurşun yağdırdı o anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasklı bir şahsın sokak ortasında başka bir şahsa ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

05.06.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaskla gelip sokak ortasında kurşun yağdırdı o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasklı bir şahsın sokak ortasında başka bir şahsa ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesinde 1 Haziran tarihinde yaşandı. Bölgede esnaflık yapan isimli Serol A. isimli şahıs, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kasklı bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Serol A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayının şüphelileri; M.D.Ç., İ.D. ile A.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarında; 35 gram esrar, olayda kullanılan eşofman, kamera kayıt cihazı, 3 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Saldırıya uğrayan şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken şahıslar arasında geçmişte husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kaskla gelip sokak ortasında kurşun yağdırdı o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kaskla gelip sokak ortasında kurşun yağdırdı o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement