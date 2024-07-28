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Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü

-Hafta sonunda kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen Adanalılar şehri terk edip yaylalara akın etti, şehit adete hayat şehre döndü

ADANA - Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen Adanalılar şehri terk edip yaylalara akın etti, şehit adete hayat şehre döndü.

Sıcak havanın etkisini arttırdığı Adana'da, yüksek nem değerlerinin de etkisiyle hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Adanalılar kentin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara akın etti, cadde ve parklar boş kaldı.

"Şehirde kimse kalmadı"

İşi sebebiyle kentte bulunmak zorunda olduğunu belirten Memduh Serkan Ünlü, "Şehirde kimse kalmadı. Benim çok arkadaşım ya yaylada, ya denizde. Adana'da pek kimse kalmadı ama biz işimiz gereği mecburen buralardayız. Ben de yaylam olsa kaçarım ya da denize kaçarım. Ben geçtiğimiz hafta Yumurtalık'taydım mesela. Yayla en güzeli şu an tabi ki. Mecburen buradayız, yoksa şimdiye ben de kaçmıştım. Geçen senelere bakınca bu sene harbiden daha sıcak. Şu an bile acayip yakıyor. Çok sıcak, geçen seneler bu kadar değildi" dedi.

"Trafik olmadığı için mutluyuz"

Kentteki yoğunluğun azalması ile birlikte trafiğin rahatladığına değinen Tarık Aksu ise, "Hayatımda böyle bir sıcaklık görmedim. İnsanların söylediğinden ziyade burada yaşadığınız zaman daha farklı hissediliyor. Bundan dolayı da hafta sonları insanlar özellikle yazlık ve yaylalara yönelik çok fazla talepte bulunuyor. Biz pazar günleri çalıştığımız için trafik olmadığından dolayı bu konudan mutluyuz gayet. Allah herkese sabır versin diyelim, inşallah bizler de pazar günü çalışmadığımız günlerde yazlık ve yaylalara geçiş yapacağız" şeklinde konuştu.