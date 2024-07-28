Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü

Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen Adanalılar şehri terk edip yaylalara akın etti, şehit adete hayat şehre döndü. Sıcak havanın etkisini arttırdığı Adana'da, yüksek nem değerlerinin de etkisiyle hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Adanalılar kentin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara akın etti, cadde ve parklar boş kaldı.

28.07.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü

-Hafta sonunda kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen Adanalılar şehri terk edip yaylalara akın etti, şehit adete hayat şehre döndü

ADANA - Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen Adanalılar şehri terk edip yaylalara akın etti, şehit adete hayat şehre döndü.

Sıcak havanın etkisini arttırdığı Adana'da, yüksek nem değerlerinin de etkisiyle hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Adanalılar kentin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara akın etti, cadde ve parklar boş kaldı.

"Şehirde kimse kalmadı"

İşi sebebiyle kentte bulunmak zorunda olduğunu belirten Memduh Serkan Ünlü, "Şehirde kimse kalmadı. Benim çok arkadaşım ya yaylada, ya denizde. Adana'da pek kimse kalmadı ama biz işimiz gereği mecburen buralardayız. Ben de yaylam olsa kaçarım ya da denize kaçarım. Ben geçtiğimiz hafta Yumurtalık'taydım mesela. Yayla en güzeli şu an tabi ki. Mecburen buradayız, yoksa şimdiye ben de kaçmıştım. Geçen senelere bakınca bu sene harbiden daha sıcak. Şu an bile acayip yakıyor. Çok sıcak, geçen seneler bu kadar değildi" dedi.

"Trafik olmadığı için mutluyuz"

Kentteki yoğunluğun azalması ile birlikte trafiğin rahatladığına değinen Tarık Aksu ise, "Hayatımda böyle bir sıcaklık görmedim. İnsanların söylediğinden ziyade burada yaşadığınız zaman daha farklı hissediliyor. Bundan dolayı da hafta sonları insanlar özellikle yazlık ve yaylalara yönelik çok fazla talepte bulunuyor. Biz pazar günleri çalıştığımız için trafik olmadığından dolayı bu konudan mutluyuz gayet. Allah herkese sabır versin diyelim, inşallah bizler de pazar günü çalışmadığımız günlerde yazlık ve yaylalara geçiş yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kavuran sıcaklar Adana'yı hayalet şehre dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement