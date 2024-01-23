Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik

120 nüfuslu köy kaya düşme riskiyle dikin üstünde yaşıyor

Kaya parçalarının koptuğu köyde vatandaşlar tedirgin bir hayat sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaya düşme riskinin bulunduğu 120 nüfuslu köyde vatandaşlar evlerinin taşınmasını isterken, zaman zaman kaya parçalarının koptuğu köyde vatandaşlar adeta diken üstünde yaşıyor.

Şuhut ilçesine bağlı 45 haneli ve 120 nüfuslu Paşacık köyünde kaya düşme riski devam ediyor. Köyün yanı başındaki tepelerden büyük kaya kütlesinin yaşanabilecek bir durumda bir deprem sonucunda ya da kendi kaynağından koparak köye zarar verebilme tehlikesi artarak sürüyor.

Köyleri için bir an önce karar alınması gerektiğini dile getiren Muhtar Hüseyin Doğan Pamuk, "Köyümüz kayalardan dolayı ve dere yatağından dolayı risk altında. Köyümüz bu konuda afete maruz kalmış ve 1983 yılında da sel baskını yaşanmış ve bir afet olmuştur. Bu konuda bize destek gösteren Afyonkarahisar Milletvekilimiz Mehmet Taytak ve AFAD İl Müdürümüz Mehmet Buldan'a çok teşekkür ederim köyüm ve kendi adıma. Köyde sıkıntılı bir durum var dere yatağından dolayı ve taşkınların kayalar kırılıyor hani düşme riski fazla. Kayaların hepsinin düşmesi sonucu Allah muhafaza 10 şiddetinde deprem olur yani. Çünkü çok büyük kayalıklar var. Köyümüzün nüfusu 45 hane 120 kişi yaşıyor şuanda" dedi.

Öte yandan, köy için AFAD Başkanlığının başlattığı inceleme çalışmaları ise devam ediyor.