 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik - Son Dakika
Üye Girişi

Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik

Afyonkarahisar'da kaya düşme riski bulunan 120 nüfuslu köyde, vatandaşlar evlerinin taşınmasını istiyor. Köyde zaman zaman kaya parçalarının kopmasıyla birlikte vatandaşlar tedirgin bir hayat sürüyor. Köy muhtarı, köylerinin risk altında olduğunu ve bir an önce karar alınması gerektiğini belirtirken, AFAD Başkanlığı da inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik
23.01.2024 - 22:56,
Abone Ol

120 nüfuslu köy kaya düşme riskiyle dikin üstünde yaşıyor

Kaya parçalarının koptuğu köyde vatandaşlar tedirgin bir hayat sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaya düşme riskinin bulunduğu 120 nüfuslu köyde vatandaşlar evlerinin taşınmasını isterken, zaman zaman kaya parçalarının koptuğu köyde vatandaşlar adeta diken üstünde yaşıyor.

Şuhut ilçesine bağlı 45 haneli ve 120 nüfuslu Paşacık köyünde kaya düşme riski devam ediyor. Köyün yanı başındaki tepelerden büyük kaya kütlesinin yaşanabilecek bir durumda bir deprem sonucunda ya da kendi kaynağından koparak köye zarar verebilme tehlikesi artarak sürüyor.

Köyleri için bir an önce karar alınması gerektiğini dile getiren Muhtar Hüseyin Doğan Pamuk, "Köyümüz kayalardan dolayı ve dere yatağından dolayı risk altında. Köyümüz bu konuda afete maruz kalmış ve 1983 yılında da sel baskını yaşanmış ve bir afet olmuştur. Bu konuda bize destek gösteren Afyonkarahisar Milletvekilimiz Mehmet Taytak ve AFAD İl Müdürümüz Mehmet Buldan'a çok teşekkür ederim köyüm ve kendi adıma. Köyde sıkıntılı bir durum var dere yatağından dolayı ve taşkınların kayalar kırılıyor hani düşme riski fazla. Kayaların hepsinin düşmesi sonucu Allah muhafaza 10 şiddetinde deprem olur yani. Çünkü çok büyük kayalıklar var. Köyümüzün nüfusu 45 hane 120 kişi yaşıyor şuanda" dedi.

Öte yandan, köy için AFAD Başkanlığının başlattığı inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şuhut, AFAD, Çevre, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:37:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kaya düşme riskiyle yaşayan köyde tedirginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement