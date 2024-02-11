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Kayak severler Yıldızdağı'na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu

SİVAS - Kayak severler Yıldızdağı'na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Hafta sonunu eğlenerek geçirmek isteyenlerin tercihi kayak merkezleri oldu. Binlerce kişi kayak merkezlerine akın etti. Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi binlerce misafirini ağırladı. Pistler adeta doldu taştı. Kayak merkezinin her yaştan misafiri vardı. Sivas'tan ve Sivas dışından gelip Yıldızdağı'nı tercih edenler amatör, profesyonel ve buz pistinde vakit geçirdi. Kimileri ise telesiyesi tercih etti. Telesiyeje binmek isteyenler gişe önünde uzun kuyrukları oluşturdu.

Kayak severler Yıldızdağı'nın kayak için en uygun pistlere sahip olduğu gibi bütçeleri açısından da Türkiye'nin en tercih edilen yamak merkezlerinden biri olduğunu söylediler. Yıldızdağında keyifli vakit geçirdiklerini belirten tatilciler herkesin mutlaka Yıldızdağını görmeleri gerektiğini söyledi.