Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi - Son Dakika
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Genel

Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına 2006 yılında başlanan ve mimarisi nedeniyle kiliseye benzetilen Molla Halil Camisi, inşası bir süre durduktan sonra gerekli değişikliklerin yapılmasıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin minareleri Osmanlı mimarisine uygun hale getirilerek daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlar ise caminin güzel bir mimariye sahip olduğunu ve minarelerin eleştirilere rağmen güzel bir şekilde tamamlandığını belirtti.

24.06.2024 00:10
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Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi

Mimarisi nedeniyle kiliseye benzetilen ve bir süre inşası duran cami tamamlanarak ibadete açıldı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına 2006 yılında başlanan ve mimarisi nedeniyle kiliseye benzetilen ve bu nedenle bağışların kesilmesi nedeniyle inşası bir süre duran Molla Halil Camisi, gerekli değişikliklerin yapılmasıyla tamamlanarak ibadete açıldı.

Konuyla ilgili konuşan Karşıyaka Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bilal Şahin, eleştiri hedefi olan minarelerdeki farklı görüntünün değiştirilip Osmanlı mimarisine uygun, göze iyi görünecek şekilde sivriltildiğini belirterek daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Caminin minaresinin mimari olarak aslına uygun yapıldığını belirten Şahin, "Burası yıkılan eski cami derneği üzerine yapıldı. Yer bulunamadığından dolayı yeni yapılacak olan cami yeri olarak burası tespit edildi. Daha sonra yönetim devir alıp parayı buraya aktardılar. Uzun süre sonra para bittikten sonra inşaat durdu. Daha sonra farklı haberler çıktıktan sonra camimiz karalandı ancak mimari olarak aslında güzel bir cami. Tamamen bitince ibadete açıldı ve çok güzel bir cami olarak hizmet vermeye başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yurt içinden yurt dışından yardım aldık pandemi dönemine denk geldi o halde bile camiyi bitirdik" dedi.

Çok eleştirildi, Osmanlı mimarisine uygun yapıldı

Minarelerin Osmanlı mimarine uygun göze iyi hitap edecek şekilde inşa edildiğini ifade eden Şahin, "Minareler çok eleştirildi, kiliseye benzetildi. Arabistan'a gittik hacılığa gittik şükürler olsun oradaki mimarilere bakılırsa genelde hepsi kare şeklindedir. Ancak Trabzon gibi bir yerde böyle haberler çıktı, önemli olan bizim için içerisinde ibadetin yapılması. Allah'a şükürler olsun ibadete açtık. Minarelerdeki kötü görüntüyü kaybetmek için küçük minareleri kalıp koyarak yuvarlak kubbe haline getirdik. Öndeki iki minareyi uzatıp sivrilttik. Normal Osmanlı mimarisine uygun görünecek göze iyi hitap edecek şekilde sivrilttik, daha güzel olduğunu düşündük" diye konuştu.

Vatandaşlardan Celal Tütenk, "Caminin çok güzel bir mimarisi var, hoşumuza gitti. Minaresi için eleştiriler oldu, neden kiliseye benzettiklerini anlamadım. Eleştirilen aslında pek hoş değildi, sonuç olarak güzel bir cami oldu" dedi.

Buğra Çağlar da caminin dışı ve içinin çok güzel olduğunu kaydederek, "Caminin içerisi ve dış görünüşü çok güzel. Yeni yapıldı. Eskiden böyle değildi, şimdi daha güzel oldu. Minareleri daha önce farklıydı, şimdi daha güzel" diye konuştu.

(BK-ÖS-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi - Son Dakika

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