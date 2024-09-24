Kırıkkale'de 8 Asırlık Ahilik Geleneği Tiyatro ile Yaşatıldı - Son Dakika
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Genel

Kırıkkale'de 8 Asırlık Ahilik Geleneği Tiyatro ile Yaşatıldı

Kırıkkale'de düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinliklerinde, asırlık ahilik kültürü tiyatro oyunu ile sahnelendi. Etkinlikte, Yılın Ahisi ve diğer ödüller sahiplerine takdim edildi.

24.09.2024 17:01
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8 asırlık Ahilik geleneği tiyatro oyunu ile canlandırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinliklerinde, asırlık ahilik kültürü tiyatro oyunu ile canlandırıldı. Ahilik geleneğini ve ahlaki değerleri aktarmak amacıyla organize edilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Kırıkkale'de 37. Ahilik Haftası etkinlikleri, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, il müdürleri, esnaflar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonrasında İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 8 asırlık Ahilik geleneği tiyatro sahnesiyle izleyicilere aktarıldı. Oyuncuların sergilediği performans, özellikle gençlerin dikkatini çekerken, izleyicilerden tam not aldı.

Programda "Yılın Ahisi" oto elektrikçisi Yusuf Ersan, "Yılın Kalfası" oto tamircisi Ali Uyanık ve "Yılın Çırağı" kuaför Mine Bilge Kesici'ye geleneksel "şed kuşatma" töreni yapıldı ve plaketleri takdim edildi. Vali Makas, yaptığı konuşmada Kırıkkale esnafının dürüst ve misafirperver olduğunu belirterek, "Helal kazançla işlerini sürdüren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılın Ahisi oto elektrikçisi Yusuf Ersan, onurlu bir iş hayatına sahip olmanın önemine vurgu yaparak, "Dürüstlük her şeyden önemli. Herkes işini hakkıyla yapmalı" diye konuştu.

Yılın kalfası oto tamircisi Ali Uyanık, ustasının ve kendi çabalarının sayesinde işini severek yaptığını belirtti.

Kuaförde çalışan Mine Bilge Kesici de patronuna ve iş arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bana verdikleri emeklerinden dolayı herkese minnettarım" dedi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı yapıldı ve belediye tarafından da vatandaşlara "Ahilik pilavı" ikram edildi. Program yoğun ilgiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırıkkale'de 8 Asırlık Ahilik Geleneği Tiyatro ile Yaşatıldı - Son Dakika

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