Kırşehir'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı - Son Dakika
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Genel

Kırşehir'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Ziraat Odası Başkanı Toprak, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

04.11.2024 22:23
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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Toprak, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı

KIRŞEHİR - Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gece sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiğini belirterek, çiftçi ve üreticileri zirai don tehlikesine karşı uyardı. Seracılık ve ağaç dikimi üzerine çalışan çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Toprak, Kırşehir'de tohum ekimlerinin de yüzde 90 üzerinde tamamlandığını açıkladı. Toprak, "Zirai don tehlikesi karşısında seracılık ve ağaç dikimleri üzerine çalışan çiftçilerin soğuk havalara karşı dikkatli olması gerekir. Kırşehir'de tohum ekimleri yüzde 90 üzerinde tamamlandı. Çiftçinin beklentisi yağışların olmasıdır. Tohum ekimleri sonrasında yağış düşmedi ve ürünler toprak altında bekliyor. Çiftçinin en büyük dileği yağışların beklenen oranda olmasıdır" diye konuştu.

Yağışların ekili alanlar için büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Toprak, ekim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yağışlarla birlikte toprağın daha verimli hale geleceğini ve yağışların tohumun şekillenmesinde önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırşehir'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı - Son Dakika

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